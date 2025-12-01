صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی بیاہ کی تقریبات میں آتشبازی، شہریوں میں تشویش

  • فیصل آباد
شادی بیاہ کی تقریبات میں آتشبازی، شہریوں میں تشویش

گلی کوچوں،بازاروں میں موجود دھماکہ خیز مواد بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )گوجرہ شہر اور گردونواح میں شادی بیاہ کی تقریبات پر رات گئے تک ٹھاہ ٹھاہ کرنا، ڈھول باجے بجانا اور تقریبات کو رنگین بنانا معمول بن گیا ہے ۔ اندرون شہر مختلف مقامات پر آتش بازی کے سامان کے ڈھیر جمع ہو چکے ہیں۔حکام کی جانب سے آتش بازی کے سامان کی خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی کے احکامات کے باوجود شہر کے کرنسی نوٹوں کا کاروبار کرنے والے ، منیاری کے د کان دار اور گاڑیوں کی ڈیکوریشن کرنے والے بڑے پیمانے پر آتش بازی کا سامان ذخیرہ کر کے فروخت کر رہے ہیں۔

شہر کے مختلف علاقوں، گلی کوچوں اور بازاروں میں موجود یہ سامان کسی بھی وقت دلخراش حادثے کا سبب بن سکتا ہے اور انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے چشم پوشی کو شہری تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور مقامی لوگوں نے فوری اصلاح احوال اور حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

