شادیوں میں ہوائی فائرنگ کر نیوالوں کیخلاف کارروائی کا حکم
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر نیوالوں کیخلاف بھی سخت کارروائی کی ہدایت
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق چنیوٹ میں شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے اور شہریوں کو قوانین میں ترمیم کے بارے میں تفصیلی آگاہی دی۔ڈی پی او نے مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس کے قائم ناکہ بندی پوائنٹس کا دورہ کیا اور ٹریفک پولیس کو ہدایت دی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اور دوسروں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے قوانین کی مکمل پابندی کریں، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی چلانے نہ دیں۔بعدازاں ڈی پی او نے میرج ہال مالکان سے ملاقات کی اور انہیں ہدایت کی کہ پارکنگ سٹینڈ قائم کریں اور شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ یا غیر قانونی سرگرمی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔