صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برائلر مرغی کی باقیات کی منتقلی سے تعفن ، شہری پریشان

  • فیصل آباد
برائلر مرغی کی باقیات کی منتقلی سے تعفن ، شہری پریشان

فضلے کو کھلی گاڑیوں میں لے جانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک : ماہرین

چناب نگر (نامہ نگار )اوپن باڈی گاڑیوں میں برائلر مرغی کی باقیات کی منتقلی سے تعفن اور ماحولیاتی آلودگی نے شہریوں کی زندگی دوبھر کر دی ہے ۔ شہر کے مختلف گوشت فروش پوائنٹس سے روزانہ کئی من باقیات اکٹھی کرنے والی یہ گاڑیاں فضا میں بدبو پھیلا کر شہریوں کیلئے سانس لینا دشوار بنا دیتی ہیں۔ماحولیاتی ماہرین کے مطابق، ایسے فضلے کو کھلی گاڑیوں میں لے جانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ یہ بیماریوں جیسے ہیضہ، نزلہ، زکام اور دیگر متعدی امراض کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔

خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور مریضوں کے لیے یہ صورتحال زیادہ نقصان دہ ہے ۔شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے محکمہ ماحولیات کی غفلت پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ برائلر کی باقیات کو رات کے اوقات میں بند گاڑیوں کے ذریعے اکٹھا کرنے کا مناسب نظام بنایا جائے ، اور فرائض میں غفلت برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہر کا ماحول صاف اور صحت مند بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر