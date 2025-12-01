برائلر مرغی کی باقیات کی منتقلی سے تعفن ، شہری پریشان
فضلے کو کھلی گاڑیوں میں لے جانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک : ماہرین
چناب نگر (نامہ نگار )اوپن باڈی گاڑیوں میں برائلر مرغی کی باقیات کی منتقلی سے تعفن اور ماحولیاتی آلودگی نے شہریوں کی زندگی دوبھر کر دی ہے ۔ شہر کے مختلف گوشت فروش پوائنٹس سے روزانہ کئی من باقیات اکٹھی کرنے والی یہ گاڑیاں فضا میں بدبو پھیلا کر شہریوں کیلئے سانس لینا دشوار بنا دیتی ہیں۔ماحولیاتی ماہرین کے مطابق، ایسے فضلے کو کھلی گاڑیوں میں لے جانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ یہ بیماریوں جیسے ہیضہ، نزلہ، زکام اور دیگر متعدی امراض کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔
خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور مریضوں کے لیے یہ صورتحال زیادہ نقصان دہ ہے ۔شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے محکمہ ماحولیات کی غفلت پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ برائلر کی باقیات کو رات کے اوقات میں بند گاڑیوں کے ذریعے اکٹھا کرنے کا مناسب نظام بنایا جائے ، اور فرائض میں غفلت برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہر کا ماحول صاف اور صحت مند بنایا جا سکے ۔