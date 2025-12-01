صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کو محاذ آرائی نہیں پائیدار امن کی ضرورت :شبیر عثمانی

  • فیصل آباد
ملک کو محاذ آرائی نہیں پائیدار امن کی ضرورت :شبیر عثمانی

دشمن کی سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے ، میڈیا سے گفتگو

چناب نگر(نامہ نگار)ختم نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر کے بانی مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ ملک کو محاذ آرائی نہیں پائیدار امن کی ضرورت ہے ،سیاسی قائدین جمہوریت کے نام پر ملکی نظام کوبہترین انداز میں چلانے کی کوشش کریں تاکہ ملک میں امن و استحکام پیدا ہو،دشمن کی سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے ،ان خیالات کاا ظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کیا،انہوں نے کہا کہ ملک دشمن قوتیں پہلے ہی ملک میں دہشت گردی کی وارداتوں کے ذریعے قیام امن سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، موجودہ ابتر معاشی حالات میں اگر سیاسی جماعتوں کی قیادت نے مجموعی قومی مفادات کی تکمیل پر توجہ نہ دی تو ان کا یہ طرز عمل سیاسی جمہوری عمل پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا جو کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔پاکستان جنوبی ایشیا کا سب سے مہنگا ترین ملک بن چکا ہے ،ادارے تباہ اور کرپشن نے نظام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے ۔

 

