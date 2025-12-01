فوڈ اتھارٹی کی عدم دلچسپی ،ملاوٹ شدہ اشیا سے بیماریاں عام
صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ،اعلیٰ حکام فوری نو ٹس لیں:شہری
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی عدم دلچسپی اور نااہلی کے باعث جھنگ شہر اور گردونواح میں ملاوٹ شدہ اشیا سرعام فروخت ہو رہی ہیں اور شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں جیسے جھنگ بازار، شہید روڈ، کھیتانوالہ بازار، کوٹ روڈ، سرکلر روڈ اور گردونواح میں، فوڈ اتھارٹی کی غیر فعال نگرانی کے باعث مارکیٹوں اور دکانوں پر ملاوٹ شدہ دودھ، چائے کی پتی، پانی ملا گوشت، پانی کی بوتلیں، سرخ مرچ، ہلدی، گرم مصالحے ، غیر معیاری آٹا، مردار چکن سمیت سینکڑوں اشیا فروخت ہو رہی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورت حال کی وجہ سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔