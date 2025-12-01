صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی عدم دلچسپی ،ملاوٹ شدہ اشیا سے بیماریاں عام

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کی عدم دلچسپی ،ملاوٹ شدہ اشیا سے بیماریاں عام

صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ،اعلیٰ حکام فوری نو ٹس لیں:شہری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی عدم دلچسپی اور نااہلی کے باعث جھنگ شہر اور گردونواح میں ملاوٹ شدہ اشیا سرعام فروخت ہو رہی ہیں اور شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں جیسے جھنگ بازار، شہید روڈ، کھیتانوالہ بازار، کوٹ روڈ، سرکلر روڈ اور گردونواح میں، فوڈ اتھارٹی کی غیر فعال نگرانی کے باعث مارکیٹوں اور دکانوں پر ملاوٹ شدہ دودھ، چائے کی پتی، پانی ملا گوشت، پانی کی بوتلیں، سرخ مرچ، ہلدی، گرم مصالحے ، غیر معیاری آٹا، مردار چکن سمیت سینکڑوں اشیا فروخت ہو رہی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورت حال کی وجہ سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب : ہسپتالوں میں ویسکیو لرسرجری کا شعبہ قائم نہ ہو سکا، مریض در بدر

پاکستانی سرمایہ کاروں کو جوڑنے کیلئے پلیٹ فارم تیار،عبدالحفیظ

ویمن یونیورسٹی میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام کا کامیاب انعقاد

مظفرگڑھ ،عوامی ریلیف کیلئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح

چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

پولیس کی اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبنانے پر تاجر پر تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر