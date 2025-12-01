صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلافتِ راشدہ ہی مسائلِ امت کا واحد حل ، آصف رضا قادری

  • فیصل آباد
خلافتِ راشدہ ہی مسائلِ امت کا واحد حل ، آصف رضا قادری

اسلام کی کامیابی اور سربلندی کیلئے فکرِ صدیق ؓ کا پر چار ضروری ہے : خطاب

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وطن عزیز کے تمام مسائل کا حل خلافتِ راشدہ کے نظام میں پوشیدہ ہے ۔ اسلام کی کامیابی اور سربلندی کیلئے فکرِ صدیق رضی اللہ عنہ کا پرچار ناگزیر ہے ۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اُمتِ مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں۔یہ بات سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے ماہِ تاجدارِ صداقت کے سلسلہ میں منعقدہ صدیقی لنگر کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دورِ خلافت آج کے مسلم حکمرانوں کے لیے قابلِ تقلید نمونہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ اطاعت و محبت میں فنا فی الرسول ﷺ تھے ۔ صدیقی کردار پر عمل کرتے ہوئے امت کو متحد و یکجا کرنے کی ضرورت ہے ۔ خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔ پروفیسر آصف رضا قادری نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد امت کو بکھرنے سے بچایا۔لنگر کی تقسیم سے قبل ملکی ترقی، سلامتی اور اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

