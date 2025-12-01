صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علما کی ٹارگٹ کلنگ امن سبوتاژ کرنے کی سازش :عبدالرشید حجازی

  • فیصل آباد
علما کی ٹارگٹ کلنگ امن سبوتاژ کرنے کی سازش :عبدالرشید حجازی

خیبرپختونخوا حکومت اپنی عوام، خصوصاً علما کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو چکی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے پشاور میں جید عالمِ دین، استاذالعلماء اور مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما حضرت مولانا عزت اللہ پر دہشت گردوں کے حملے میں ان کی شہادت اور ان کے بیٹوں کے زخمی ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ المناک اور دلخراش سانحہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے ۔انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا حکومت اپنی عوام، خصوصاً علما کرام کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔

آئے روز علماء و مشائخ کی ٹارگٹ کلنگ امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی مذموم سازش ہے ، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے ۔رہنماؤں نے خبردار کیا کہ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے ۔ اگر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مولانا عزت اللہ کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار نہ کیا تو مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان ملک گیر احتجاج پر مجبور ہوگی۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ مولانا عزت اللہ ایک محبِ وطن عالم دین، امن پسند شہری اور فتنۂ خوارج کے خلاف مضبوط آواز تھے ۔ ان کی شہادت قومی سانحہ ہے اور پاکستانی قوم ایک عظیم و محب وطن عالمِ دین سے محروم ہوگئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر