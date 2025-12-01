علما کی ٹارگٹ کلنگ امن سبوتاژ کرنے کی سازش :عبدالرشید حجازی
خیبرپختونخوا حکومت اپنی عوام، خصوصاً علما کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو چکی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے پشاور میں جید عالمِ دین، استاذالعلماء اور مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما حضرت مولانا عزت اللہ پر دہشت گردوں کے حملے میں ان کی شہادت اور ان کے بیٹوں کے زخمی ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ المناک اور دلخراش سانحہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے ۔انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا حکومت اپنی عوام، خصوصاً علما کرام کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔
آئے روز علماء و مشائخ کی ٹارگٹ کلنگ امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی مذموم سازش ہے ، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے ۔رہنماؤں نے خبردار کیا کہ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے ۔ اگر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مولانا عزت اللہ کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار نہ کیا تو مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان ملک گیر احتجاج پر مجبور ہوگی۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ مولانا عزت اللہ ایک محبِ وطن عالم دین، امن پسند شہری اور فتنۂ خوارج کے خلاف مضبوط آواز تھے ۔ ان کی شہادت قومی سانحہ ہے اور پاکستانی قوم ایک عظیم و محب وطن عالمِ دین سے محروم ہوگئی ہے ۔