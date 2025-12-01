صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہولیات کا فقدان ،یو آر او کالونی 29 سال بعد بھی ویران

  • فیصل آباد
پھول اور پودوں کی جگہ جنگلی جھاڑیاں اُگی ہوئی ہیں ، سڑکوں کا بھی برا حال

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت کی جانب سے 1995 میں قائم کی جانے والی یو آر او ہاؤسنگ کالونی آج تک آباد نہ ہوسکی۔ پلاٹس حاصل کرنے والے شہری سرکاری اداروں کی عدم توجہی کے باعث بے بسی کا شکار ہیں کم آمدن والے افراد کی رہائش کے لیے اس ہاؤسنگ سکیم کا آغاز کیا گیا اور کالونی میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے دعوے بھی کیے گئے ، لیکن تقریباً تین دہائیاں گزرنے کے باوجود کالونی بنیادی سہولیات سے محروم ہے ۔ پھول اور پودوں کی جگہ جنگلی جھاڑیاں اُگی ہوئی ہیں جبکہ سڑکوں کی جگہ کچے راستے موجود ہیں۔

75 ایکڑ سے زائد رقبے پر 3 مرلہ سکیم کے تحت 1645 رہائشی اور 85 کمرشل پلاٹس بنائے گئے تھے ۔ کالونی میں بجلی کی فراہمی کے لیے کھمبے اور ٹرانسفارمر بھی نصب کیے گئے تھے ، تاہم اب نہ تو تاروں کا نشان ہے اور نہ ہی ٹرانسفارمر موجود ہے ۔سہولیات نہ ہونے کے باعث الاٹیز نے یہاں رہائش اختیار نہ کی، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ کچرا پھینکے جانے کا مرکز بن چکا ہے ۔ یو آر او کالونی آج بھی بیاباں کا منظر پیش کر رہی ہے ، جو سرکاری اداروں کی غفلت کا واضح ثبوت ہے ۔

 

