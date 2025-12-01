گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے :سیکرٹری زراعت
اس سال پنجاب میں گندم کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیرِ صدارت گندم کی کاشت سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے ، اور اس سال پنجاب میں گندم کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ رواں سیزن صوبے میں مقررہ ہدف سے زیادہ رقبہ پر گندم کاشت کی جائے گی۔گندم کا تصدیق شدہ بیج 5500 روپے فی بیگ کے حساب سے مارکیٹ میں وافرموجود ہے۔
کھادیں بھی کم قیمت پر دستیاب ہیں۔سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مگسی، وائس چانسلر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر جنرلز محکمہ زراعت عبدالحمید، نوید عصمت کاہلوں سمیت دیگر افسر شریک ہوئے ، جبکہ ڈائریکٹر جنرل کراپ رپورٹنگ سروس ڈاکٹر عبدالقیوم سمیت ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز زراعت توسیع نے آن لائن شرکت کی۔سیکرٹری زراعت نے کہا گندم کے پیداواری مقابلے کرائے جا رہے ہیں، جیتنے والے کاشتکاروں کو ٹریکٹرز سمیت کروڑوں روپے کے نقد انعامات دئیے جائیں گے ۔