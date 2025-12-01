جی سی یو کا کانووکیشن 4 دسمبر کو، گورنر مہمانِ خصوصی ہو نگے
نمایاں کارکردگی دکھانے والے 335 طلباء و طالبات کو گولڈ میڈلز سے نوازا جائے گا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جی سی یونیورسٹی کا بارہواں کانووکیشن 4 دسمبر 2025 کو نیو کیمپس میں منعقد ہوگا۔ یونیورسٹی نے پہلے سے مقرر تاریخ 3 دسمبر میں تبدیلی کرتے ہوئے نئی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے ۔ کانوکیشن میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بطور مہمانِ خصوصی شرکت کریں گے ۔انتظامیہ کے مطابق کانووکیشن کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تقریب کے دوران بی ایس پروگرامز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 335 طلباء و طالبات کو گولڈ میڈلز سے نوازا جائے گا۔
جبکہ 215 پی ایچ ڈی اسکالرز کو ڈگریاں عطا کی جائیں گی۔ اس برس کا کانووکیشن یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک اہم سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے ، جس میں مختلف فیکلٹیز کے مجموعی طور پر 1 لاکھ 2 ہزار طلباء و طالبات ڈگریوں کے اہل قرار پائے ہیں۔فل ڈریس ریہرسل 3 دسمبر 2025 کو صبح 10 بجے ہوگی،سلور اور برونز میڈلز پوزیشن ہولڈرز میں اسی روز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم میڈلز تقسیم کریں گے ۔