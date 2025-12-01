صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:ڈیوائیڈر، پارکس اور مین گیٹس کی رنگ و روغن مکمل

  • فیصل آباد
شہریوں کو بہتر،خوشگوار ماحول فراہم کرنا میونسپل کمیٹی کی اولین ترجیح :محسن مظہر

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ شہر کے ڈیوائیڈر، پارکس اور مختلف مین گیٹس پر رنگ و روغن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ۔ یہ کام اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی ہدایت اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جڑانوالہ محسن مظہر کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔شہر میں ڈیوائیڈرز، پارکوں اور داخلی و خارجی مقامات پر مین گیٹس کو نئی رنگت دے کر شہر کی مجموعی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔

چیف آفیسر محسن مظہر نے کہا کہ شہریوں کو بہتر اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا میونسپل کمیٹی کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ شہر کی خوبصورتی برقرار رکھنے اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی اور بحالی کے دیگر کام بھی مرحلہ وار جاری ہیں تاکہ شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

