فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، باسی اور بدبودار فش برآمد ، تلف
کریانہ سٹور سے 10 کلو سے زائد غیر معیاری مرچیں برآمد ،ضائع کی گئیں
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چنیوٹ میں صحت دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھا ہے ، جس کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد فوڈ بزنسز کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر فش سیل شاپ کو سیل کر دیا گیا اور دوران معائنہ 20 کلو سے زائد باسی اور بدبودار فش برآمد کرکے تلف کر دی گئی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ دیگر معائنوں کے دوران فوڈ اتھارٹی نے مجموعی طور پر 46 ہزار روپے کے جرمانے بھی عائد کیے ۔ اسی طرح کریانہ سٹور سے دوران معائنہ 10 کلو سے زائد غیر معیاری مرچیں برآمد کر کے ضائع کی گئیں تاکہ عوام کو محفوظ اور معیار کے مطابق خوراک فراہم کی جا سکے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر معیاری خوراک کی خریداری سے گریز کریں اور خلاف ورزی کی اطلاع فوری دیں تاکہ صحت عامہ محفوظ رہ سکے ۔