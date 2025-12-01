صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، باسی اور بدبودار فش برآمد ، تلف

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، باسی اور بدبودار فش برآمد ، تلف

کریانہ سٹور سے 10 کلو سے زائد غیر معیاری مرچیں برآمد ،ضائع کی گئیں

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چنیوٹ میں صحت دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھا ہے ، جس کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد فوڈ بزنسز کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر فش سیل شاپ کو سیل کر دیا گیا اور دوران معائنہ 20 کلو سے زائد باسی اور بدبودار فش برآمد کرکے تلف کر دی گئی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ دیگر معائنوں کے دوران فوڈ اتھارٹی نے مجموعی طور پر 46 ہزار روپے کے جرمانے بھی عائد کیے ۔ اسی طرح کریانہ سٹور سے دوران معائنہ 10 کلو سے زائد غیر معیاری مرچیں برآمد کر کے ضائع کی گئیں تاکہ عوام کو محفوظ اور معیار کے مطابق خوراک فراہم کی جا سکے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر معیاری خوراک کی خریداری سے گریز کریں اور خلاف ورزی کی اطلاع فوری دیں تاکہ صحت عامہ محفوظ رہ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر