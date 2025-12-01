صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوانین کی خلاف ورزی،سینکڑوں موٹر سائیکلیں ، گاڑیاں بند

  • فیصل آباد
ون وے کی خلاف ورزی، ہیلمنٹ نہ پہننے اور کم عمر ڈرائیونگ پر کارروائیاں

پینسرہ (نمائندہ دنیا )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث سینکڑوں موٹر سائیکلیں، رکشے اور گاڑیاں تھانہ ٹھیکریوالا اور تھانہ ائر پورٹ میں بند کر دی گئیں۔ مالکان کی جانب سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں واپس لینے کے لیے منتیں اور سفارشیں بھی جاری ہیں۔پنجاب حکومت کی ہدایات کے تحت ٹریفک وارڈن نے ون وے کی خلاف ورزی، ہیلمنٹ نہ پہننے اور کم عمر ڈرائیونگ کے مقدمات میں کارروائیاں کیں۔ ٹریفک وارڈن اور پولیس نے شہریوں کو واضح کیا کہ قوانین کی خلاف ورزی قابل معافی نہیں اور مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔

شہری بڑی تعداد میں تھانوں میں منتیں اور سفارشیں کروانے میں مصروف ہیں، تاہم پولیس نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کروانا اور شہری ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنانا سب کی ذمہ داری ہے ۔ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ تمام کارروائیوں کا مقصد سڑکوں پر قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے ، اور اس سلسلے میں مزید کاروائیاں جاری رہیں گی۔

 

