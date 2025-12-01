صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:24 گھنٹوں میں 540 گاڑیوں کے چالان

  • فیصل آباد
دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف بھی کاروائی ، لاکھوں روپے جر مانہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے احکاما ت پر ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہے ۔ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی ٹریفک پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں ۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر540 گاڑیوں کے چالان میں7لاکھ96 ہزار700 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے 158 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کاروائی کی۔

188 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کاروائی کی۔ ۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے پر14 چالان ، کم عمر 10 و دیگر 144 خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے کیے گئے ۔ اس حوالے سے ڈی پی او عبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔

 

