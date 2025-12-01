صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی :ڈی پی او

  • فیصل آباد
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی :ڈی پی او

موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ استعمال کریں، والدین کم عمر بچوں کو گاڑی نہ دیں

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق چنیوٹ میں شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو ٹریفک ترامیم اور قوانین کے حوالے سے آگاہ کیا۔ڈی پی او نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس کے ناکہ بندی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ شہریوں میں آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ عوام کو ٹریفک قوانین اور محفوظ سفر کے طریقوں سے آگاہ کیا جا سکے ۔ ڈی پی او نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اور دوسروں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے قوانین کی پابندی کریں، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی چلانے نہ دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر