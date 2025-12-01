ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی :ڈی پی او
موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ استعمال کریں، والدین کم عمر بچوں کو گاڑی نہ دیں
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق چنیوٹ میں شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو ٹریفک ترامیم اور قوانین کے حوالے سے آگاہ کیا۔ڈی پی او نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس کے ناکہ بندی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ شہریوں میں آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ عوام کو ٹریفک قوانین اور محفوظ سفر کے طریقوں سے آگاہ کیا جا سکے ۔ ڈی پی او نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اور دوسروں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے قوانین کی پابندی کریں، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی چلانے نہ دیں۔