سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد میں مل کر کام کرنا چاہیے :قیصرشیخ
سیلاب متاچرین کی بحالی ،عوام کے معیار زندگی بہتر بنا نا حکومت کی اولین ترجیح ہے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ نے چنیوٹ کے دور دراز اور حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں جاری بحالی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دور دراز دیہاتوں میں میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ مفت علاج معالجے سے مستفید ہو رہے ہیں۔قیصر احمد شیخ نے معیار زندگی بہتر بنانے کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا اور کہا کہ صحت و تعلیم صوبائی محکموں کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس لیے صوبائی حکومتوں کو بھی فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔
ضمنی انتخابات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) نے تمام نشستوں پر نمایاں کامیابی حاصل کی ہے جو عوام کے اعتماد کا مظہر ہے ۔ انہوں نے \"اڑانِ قرآن\" پروگرام کے تحت آئندہ دس برسوں میں ملکی معیشت کو 400 ارب ڈالر سے ایک ہزار ارب ڈالر تک لے جانے کا منصوبہ بتایا اور تجویز دی کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک مشترکہ چارٹر آف اکانومی پر متفق ہوں تاکہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی کے لیے اجتماعی کوششیں کی جا سکیں۔ انہوں نے مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی پیغام دیا کہ قومی مفاد میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہے ۔