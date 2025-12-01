صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

  • فیصل آباد
شہریوں سے ادویات کی دستیابی اور طبی سہولیات کے بارے معلو مات لیں

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور شہریوں سے ادویات کی دستیابی اور طبی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ڈپٹی کمشنر نے زیر علاج مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی فراہمی اور ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، اور محکمانہ سروسز و کارکردگی کا جائزہ لیا۔

انہوں نے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے سے ملاقات کرکے مریضوں کے علاج معالجے ، طبی سہولیات اور ہیلتھ سروسز کے معیار میں بہتری کے لیے فوری احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور دیگر صحت مراکز میں فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید بہتر اور مثالی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری سمیت دیگر انتظامی امور کا براہ راست جائزہ لیا جا رہا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

