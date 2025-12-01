صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

  • فیصل آباد
ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

مقصد کمیونٹی کو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ سے آ گاہ کر نا تھا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے جاری 16 روزہ مہم کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے ہال میں ویمن میڈیکل آفیسرز کے لیے آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔ سیشن کا مقصد کمیونٹی کو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وایئلنس ایکٹ 2016 کے اہم نکات سے آگاہ کرنا تھا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی، ویمن پروٹیکشن آفیسر صنم زہرا، زاہد علی شاکر (لاء آفیسر) اور دیگر شریک تھے۔

ویمن پروٹیکشن آفیسرز نے جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، معاشی اور سائبر ہراسگی کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔انہوں نے تشدد کی شکایات درج کرانے کے طریقۂ کار پر روشنی ڈالی اور ویمن پروٹیکشن سینٹر کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات جیسے لیگل ایڈ، نفسیاتی مشاورت، محفوظ پناہ گاہ اور کیس مینجمنٹ سپورٹ کے بارے میں بھی معلومات دیں۔

 

