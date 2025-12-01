صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات الائیڈ ہسپتال II کے زیرِ اہتمام نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آگاہی سیشن منعقد ہوا۔ کرنل ذاکر علی خان (تمغہ امتیاز)، ڈائریکٹر سی این ایف، چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف سائیکائٹری پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر، جنرل سیکرٹری انجمن انسدادِ منشیات آمنہ اکرم، افضل جالندھری اور دیگر مقررین نے منشیات کے استعمال کے معاشرے پر منفی اثرات پر روشنی ڈالی۔مقررین نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات جیسی لعنت سے نہ صرف خود کو دور رکھیں بلکہ اپنے دوستوں اور اردگرد کے نوجوانوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔سیشن کے دوران طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دئیے گئے ۔

 

