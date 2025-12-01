شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر
چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن ٹیم نے امن و امان کیلئے اٹھائے اقدامات کو سراہا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین ستارۂ امتیاز (ملٹری) (ر) نے آر پی او آفس فیصل آباد میں ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر اور سی پی او صاحبزادہ بلال عمر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سٹاف آفیسر عبدالجبار بھٹی بھی موجود تھے ۔ملاقات میں ریجن کے مجموعی امن و امان، جرائم کی روک تھام اور سکیورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین (ر) نے پولیس کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔
اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پولیس فورس کی موجودہ صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنا ضروری ہے ۔انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے موثر حکمت عملی، بروقت ایکشن اور شفاف کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ بریفنگ کے دوران آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر اور سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے بتایا کہ شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حالیہ آپریشنز، ٹاسک فورسز کی کارکردگی اور اہم تھانوں کی رپورٹس بھی پیش کیں۔