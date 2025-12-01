ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان
علاج کیلئے کئی کلومیٹر کا سفر کرنے والے شہری مفت ادویات نہ ملنے کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ،حکام معاملے میں غیر سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)شہر بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا ہے ، جس کے باعث علاج کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کرنے والے شہری مفت ادویات نہ ملنے کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی اور پرائیویٹ مارکیٹوں میں قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کے لیے علاج معالجہ مشکل بنا رہا ہے ، جبکہ حکام اس معاملے میں غیر سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں قائم جنرل ہسپتال غلام محمد آباد، الائیڈ ہسپتال، جنرل ہسپتال سمن آباد، سول ہسپتال اور حسیب شہید ہسپتال سمیت دیگر سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ کئی مہینوں سے ادویات کی قلت جاری ہے۔
انتظامی غفلت اور مبینہ لاپرواہی کے باعث نہ صرف ادویات کی کمی ہے بلکہ ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کی کمی کی وجہ سے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں تعینات ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ دوران ڈیوٹی مبینہ طور پر غیر حاضر رہتے ہیں، جس سے مریض علاج کے لیے دربدر ہو جاتے ہیں۔ ہسپتالوں میں بخار، کھانسی، نزلہ، زکام سمیت دیگر بنیادی امراض کی ادویات بھی ناپید ہیں۔ مریض لمبی قطاروں میں لگ کر پرچی حاصل کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد ادویات نہ ملنے کے باعث انہیں پرائیویٹ مارکیٹ سے خریدنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ۔شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بنیادی علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔