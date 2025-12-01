کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم
ہر کمپنی کیلئے الگ الگ علاقہ مختص کیا جائے ، ڈی او انڈسٹریز کو فوکل پرسن کے طور پر نامزد کر دیا گیا ،کمپنیز کے ٹائم لائنز، ٹیموں کی تعداد اور روزانہ آن گراؤنڈ رپورٹ فراہم کرنے کی بھی سخت ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے شہریوں کے تحفظ کے لیے صنعتی یونٹس اور فیکٹریز کے بوائلرز اور پریشر ویسلز کی استعداد کار کی جانچ میں تیزی لانے کے لیے نجی کمپنیز کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہر کمپنی کو الگ الگ ایریا مختص کیا جائے اور ڈی او انڈسٹریز کو فوکل پرسن کے طور پر نامزد کیا گیا ہے تاکہ کام کی بہتر نگرانی ممکن ہو سکے۔کمشنر نے کہا کہ این او سیز کی موجودگی کی تصدیق اور بوائلرز و پریشر ویسلز کی جانچ شہریوں کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہ کام جلد مکمل ہونا چاہیے۔
انہوں نے کمپنیزکے ٹائم لائنز، ٹیموں کی تعداد اور روزانہ آن گراؤنڈ رپورٹ فراہم کرنے کی بھی سخت ہدایت دی۔انہوں نے مزید کہا کہ ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کمپنیز کو ہر ممکن انتظامی معاونت فراہم کرے گی تاکہ صنعتی یونٹس کی حفاظتی جانچ مؤثر اور بروقت مکمل ہو۔ کمشنر نے کہا کہ یہ اقدامات شہریوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے میں حفاظتی معیارات کو یقینی بنانے کے لیے بھی نہایت اہم ہیں۔