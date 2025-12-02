صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:آر ایچ سی عملہ کی من مانیاں، شہری علاج سے محروم

  • فیصل آباد
ماموں کانجن:آر ایچ سی عملہ کی من مانیاں، شہری علاج سے محروم

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)مریم نواز ہیلتھ کلینک آر ایچ سی سنٹر 509 گ ب میں علاج معالجے کے لیے جانے والے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ عملہ کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔

ملک شفیق منشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماموں کانجن آر ایچ سی سنٹر میں علاج کے لیے جانے پر عملے نے ادویات تک فراہم نہیں کیں اور ٹال مٹول کرتے ہوئے انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غریب عوام کے ساتھ سراسر زیادتی کے مترادف ہے ، کیونکہ آر ایچ سی سنٹر عوامی سہولت فراہم کرنے میں ناکام ہے ۔عوامی حلقوں نے متعلقہ محکمہ صحت کے افسروں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیا جائے۔

