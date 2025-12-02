ہسپتالوں میں ادویات کی قلت پر اظہار تشویش
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سر پرست اعلی وصدر انجمن تاجر ان سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا،جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہدنے کہا کہ ہسپتالوں میں ادویات کی قلت تشویش ناک ہے انہوں نے وزیر اعلی سے مطالبہ کیا ہے ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیا ت میسر آ سکیں۔
