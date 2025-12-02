شورکوٹ:سیلاب میں شاندار کارکردگی،افسروں کیلئے اعزازات
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن اور ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی زیرِ نگرانی 2025 کے تاریخی سیلاب کے دوران شاندار کارکردگی دکھانے والے مختلف محکموں کے افسران اور فیلڈ سٹاف میں اعزازات تقسیم کیے گئے ۔
تقریب میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے ، عوامی خدمت اور انتظامی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بہترین کارکردگی کے حامل افسروں کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ محکمہ ریونیو/مال کے 110 پٹواریوں میں سے صرف بہترین 10 پٹواریوں کو اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا، جن میں یونین کونسل موضع چنڈ بھروانہ تھانہ مسن کے قابل فخر سپوت ملک معین خان سرِ فہرست تھے ۔ملک معین خان کو سیلابی دنوں میں عوامی خدمت، بروقت کارروائی اور مثالی فرائض کی ادائیگی پر ڈی سی جھنگ علی اکبر بھنڈر کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔ تقریب میں ڈی پی او جھنگ بلال افتخار سمیت ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور مختلف محکموں کے نمائندگان بھی موجود تھے ۔