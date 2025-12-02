صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح :ڈی پی چنیوٹ

  فیصل آباد
لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح :ڈی پی چنیوٹ

چناب نگر(نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کا قیام،بروقت انصاف کی فراہمی،لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے ۔انسپکٹر جنرل آف پولیس،پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے مطابق تھانہ کلچر میں تبدیلی،پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کیلئے تمام ممکن اقدامات کئے جارہے ہیں۔جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کارلاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کیلئے اقدامات جاری ہیں۔

