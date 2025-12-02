اختیارات کا ناجائز استعمال ، پو لیس حکام کیخلاف عدالت میں درخواست
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا )سابق صدر بار ایسوسی ایشن گوجرہ توقیر اشرف خان نے لاؤڈ سپیکر پر درود شریف پڑھنے پر پولیس کی جانب سے مقامی عالم دین قاری محمد آصف کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر ڈپٹی سپر نٹنڈ نٹ پولیس گوجرہ علم دین اور تھانہ سٹی کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر سخی سرور کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرہ عباس رسول وڑائچ کی عدالت میں مقدمہ کے اندراج کے لیے پٹیشن دائر کردی ہے فاضل جج نے مورخہ 8 دسمبر کو سپر نٹنڈ نٹ پولیس انویسٹی گیشن ٹوبہ ٹیک سنگھ سے رپورٹ طلب کرلی ہے ۔
