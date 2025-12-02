پیپلز پارٹی کمالیہ کے زیر اہتمام یوم تاسیس منایا گیا
کمالیہ(نمائندہ خصوصی )پاکستان پیپلز پارٹی کمالیہ کے زیر اہتمام 58 واں یوم تاسیس انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس حوالہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کمالیہ کے صدر پیر واثق حسین قریشی ایڈووکیٹ کی رہائش گاہ حویلی پیراں میں تقریب منعقد کی گئی ۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی ایڈیشنل سیکرٹری رانا اسرار احمد ، ترجمان پیپلز پارٹی کمالیہ پیر محمد یوسف بخاری ، سٹی صدر و سابق ٹکٹ ہولڈر رانا نسیم اقبال کودا ، سٹی جنرل سیکرٹری محمد ریاض منہاس ، رائے مسعود احمد خان ایڈووکیٹ سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں واحد سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے غریب مزدور ، کسانوں اور طالب علموں کے حقوق دلوائے اور ان میں شعور پیدا کیا ۔