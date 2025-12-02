صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کمالیہ کے زیر اہتمام یوم تاسیس منایا گیا

  • فیصل آباد
پیپلز پارٹی کمالیہ کے زیر اہتمام یوم تاسیس منایا گیا

کمالیہ(نمائندہ خصوصی )پاکستان پیپلز پارٹی کمالیہ کے زیر اہتمام 58 واں یوم تاسیس انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس حوالہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کمالیہ کے صدر پیر واثق حسین قریشی ایڈووکیٹ کی رہائش گاہ حویلی پیراں میں تقریب منعقد کی گئی ۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی ایڈیشنل سیکرٹری رانا اسرار احمد ، ترجمان پیپلز پارٹی کمالیہ پیر محمد یوسف بخاری ، سٹی صدر و سابق ٹکٹ ہولڈر رانا نسیم اقبال کودا ، سٹی جنرل سیکرٹری محمد ریاض منہاس ، رائے مسعود احمد خان ایڈووکیٹ سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں واحد سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے غریب مزدور ، کسانوں اور طالب علموں کے حقوق دلوائے اور ان میں شعور پیدا کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس