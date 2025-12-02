ٹو بہ :میونسپل کمیٹی کی غفلت ، شہری علاقوں میں مو یشی مو جود
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )میونسپل کمیٹی حکام کی مسلسل عدم توجہی کے باعث شہری علاقوں میں مویشیوں کی منتقلی کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں گلی محلوں میں آلودگی، تعفن اور سیوریج کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ کھلے عام جانور باندھنے سے راستوں کی بندش، ٹریفک میں رکاوٹ اور حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت شہری حدود میں جانور رکھنا ممنوع ہے ، اور میونسپل کمیٹی قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرائے ۔