گو جرہ : بھیک ما نگنے وا لا شخص گرفتار

  فیصل آباد
گو جرہ : بھیک ما نگنے وا لا شخص گرفتار

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا )شہر میں بھیک ما نگنے وا لا شخص گرفتار ۔ تھا نہ سٹی گوجرہ کو اطلا ع ملی ایک شخص بازار میں کھڑا بھیک ما نگ رہا ہے جس کے باعث ٹریفک کی روا نی متاثر ہو رہی ہے جس پر سٹی پولیس نے چھا پہ مار کر اسکو رنگے ہا تھو ں قا بو کرلیا اور اسکے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

