جڑانوالہ: تھانہ سٹی کی کارروائی 1 منشیات فروش گرفتار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی اے ایس آئی رانا شاہجہان کی کارروائی کے دوران ناکہ بندی کے دوران ایک منشیات فروش گرفتار کیا گیا۔گرفتار ملزم کی شناخت شعیب، سکنہ 274 گ ب کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے اس کے شاپر سے ایک پیکٹ برآمد کیا، جس میں 1 کلو 400 گرام چرس پائی گئی۔

