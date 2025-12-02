صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:4 افراد سے 6 کلو سے زائد چرس برآمد

  • فیصل آباد
ماموں کانجن:4 افراد سے 6 کلو سے زائد چرس برآمد

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ ماموں کانجن نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مرد و خواتین سمیت 4 افراد سے 6 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے ان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر دئیے ۔

ارسلان سکنہ 509 گ ب سے ایک کلو 560 گرام چرس، محمد اعظم عرف ماما سکنہ 509 گ ب سے ایک کلو چھ سو گرام چرس، تنویر بی بی سے ایک کلو 500 گرام چرس، اور مہناز بی بی سکنہ 511 گ ب سے ایک کلو 600 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے چاروں افراد کیخلاف مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

