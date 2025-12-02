جڑانوالہ:سابق صدر جھنگ بار کے قتل کے خلاف ہڑتال کا اعلان
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جھنگ کے سابق صدر میاں محمد ریاض ایڈووکیٹ کے بہیمانہ قتل کے خلاف جڑانوالہ بار ایسوسی ایشن نے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے ۔
پنجاب بار کے اعلامیہ کے مطابق، بار جڑانوالہ قیادت کا کہنا ہے کہ پولیس واقعہ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی، جس پر وکلاء برادری میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔وکلاء نے مطالبہ کیا ہے کہ ملز موں کو فوری گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے ، ورنہ احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ جڑانوالہ بار ایسوسی ایشن کے مطابق آج عدالتوں میں مکمل بائیکاٹ ہوگا۔