پو لیس چالانوں میں مصروف ، دوسرے جرائم پر توجہ کم

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دنیا )ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کی ہیلمٹ جرمانوں کی کارروائی کے دوران رکشہ ڈرائیوروں نے شہر کے مختلف بازاروں میں اودھم مچا دیا، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔

حکومتی ہدایات کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کے جرمانے میں مصروف کیا گیا، جس کے باعث ان کی توجہ دیگر ٹریفک اور جرائم پر کم ہو گئی۔ رکشہ ڈرائیوروں نے بازاروں میں غیر قانونی سٹینڈ قائم کر لئے ، شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں قائداعظم روڈ، نیشنل بینک روڈ، ریلوے روڈ، مشن روڈ اور دیگر بازار شامل ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کو دیگر امور پر بھی نظر رکھنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ تاکہ ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہو اور شہریوں کو سہولت میسر آئے ۔

 

