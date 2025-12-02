ریونیو عوامی خدمت سروسز کا پہلا روز شہریوں کو ریلیف فراہم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت سروسز کے پہلے دن ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے شہریوں کی درخواستوں کی سماعت کی اور موقع پر ہی فوری ریلیف کے احکامات جاری کیے ۔
اس موقع پر ریونیو افسران، لینڈ ریکارڈ سٹاف، پٹواری اور دیگر اہلکار بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ درخواستوں پر فوری کارروائی مکمل کر کے رپورٹ دی جائے ۔انہوں نے عوام سے بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا کہ تمام انتظامی افسران عوام سے براہِ راست رابطے میں رہیں اور ان کے مسائل کے فوری حل کو یقینی بنائیں۔ دیگر تحصیلوں میں بھی کھلی کچہری کے ذریعے عوام کو ریونیو سے متعلقہ خدمات فراہم کی گئیں۔