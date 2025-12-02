گو جرہ میں ڈاکوؤ ں نے پولیس ملازم اور خواتین کو لوٹ لیا
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا )تین مسلح موٹر سا ئیکل سوار ڈاکوؤ ں نے پولیس ملازم اور خواتین کو لوٹ لیا ۔
چک نمبر 244 گ ب کا پولیس ملازم گلفراز صبح سویرے گھر سے سیر کیلئے کرنے کیلئے گیا ہوا تھا کہ گاؤ ں کے قریب ہی لنک روڈ پر تین موٹر سا ئیکل سوار مسلح ڈا کو آ گئے اور دھمکی دے کر اس کے قبضہ سے ہزارو ں روپے نقدی اور قیمتی موبا ئل فون چھین لیا اور فرار ہو گئے دوسری واردات میں چک نمبر 243 گ ب کلیا ن پور کے عبدالرحمن کی اہلیہ بلقیس بی بی گاؤ ں کے قریب سیر کر رہی تھی جس کو ڈرا کر اسکی لا کھو ں روپے کی طلا ئی بالیا ں چھین لیں اور فرار ہوگئے تیسری واردات میں چک نمبر 246 گ ب کی رخشندہ بی بی کو گاؤ ں کے قریب روک کر اسکی قیمتی طلا ئی بالیا ں چھین لیں۔ اور کا میا ب وارداتو ں کے بعد فرار ہو نے میں کا میاب ہو گئے ۔