جھنگ: پولیس نے 18 منشیات فروش گرفتار کر لئے

  • فیصل آباد
جھنگ: پولیس نے 18 منشیات فروش گرفتار کر لئے

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 18 افراد کو گرفتار کر لیا اور لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی۔

گرفتار شدگان کے قبضے سے 18 کلوگرام سے زائد چرس اور 65 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ڈرگز ڈیلرز کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے کہا کہ منشیات فروشوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا اور ان کے سہولت کاروں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے پولیس عملے کو کارروائیاں مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔

 

