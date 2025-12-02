اوورلوڈ ٹرالیاں شہریوں کیلئے خطرہ، ٹریفک میں رکاوٹیں
سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندھلیانوالی شہر میں گنے اور دھان کی فصل کی باقیات سے بھری اوورلوڈ ٹرالیاں عوام کے لیے بڑا خطرہ بن گئی ہیں۔
یہ ٹرالیاں شہر سے گزرتی ہیں تو پورا شہر بلاک ہو جاتا ہے اور خاص طور پر سکولز کے اوقات میں روڈ پر شدید رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔جمعہ المبارک کے دن صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے ، جب ٹرالیوں اور پھیری والوں کی ریڑھیوں کا رش عوام کے لیے گزرنا مشکل بنا دیتا ہے ۔ اوورلوڈ ٹرالیوں کی وجہ سے ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں اور طلبہ کو سکول آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔علاقہ مکینوں نے ٹریفک پولیس، ڈی پی او ٹوبہ اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیا جائے ، ٹرالیوں کے گزرنے کے اوقات مقرر کئے جائیں اور اوورلوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔