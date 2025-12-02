شورکوٹ: ایم ڈبلیو ایم جھنگ کی نومنتخب کابینہ کا پہلا اجلاس
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )مجلس وحدت مسلمین ضلع جھنگ کی نومنتخب ضلعی کابینہ کا پہلا باضابطہ اجلاس جامعہ شمس العلوم، قائم بھروانہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلعی صدر مولانا سید روح اﷲ کاظمی نے کی۔
اجلاس میں 17 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا۔تقریبِ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید روح اﷲ کاظمی نے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین وطن عزیز میں جاری لاقانونیت، مذہبی و قومی انتہا پسندی اور اشرافیہ کی آئین شکنی کے خلاف ایک مضبوط اور توانا آواز کے طور پر اُبھری ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ حکمران طبقہ اقتدار کو دوام دینے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے ، جبکہ ملکی عوام مہنگائی اور معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اشرافیہ تاحیات مراعات اور مختلف استثنیٰ کے حصول کے لیے آئینی ترامیم میں مصروف ہے ، جو قومی مستقبل کے لیے خطرناک ہے ۔مولانا سید روح اﷲ کاظمی نے واضح کیا کہ مجلس وحدت مسلمین ہر سطح پر آئین و قانون کی بالادستی، عوامی حقوق اور قومی استحکام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔