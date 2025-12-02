چناب نگر:بھٹہ مالکان کی من مانی ، اینٹوں کی قیمتیں زیادہ
چناب نگر(نامہ نگار)چناب نگر میں بھٹہ مالکان نے حکومتی حکم ہوا میں اڑا دیا، ایک ہزار اول اینٹ 21 ہزار روپے میں فروخت ہو رہی ہے ۔
دیگر اشیائے ضرورت کی طرح تعمیراتی سامان، یعنی سیمنٹ اور اینٹ کی بھی سرکاری قیمت طے کی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی عوامی ضرورت کی بنیادی اشیا میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود چناب نگر میں بھٹہ مالکان کو کھلی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ جس قیمت پر چاہیں اینٹیں فروخت کریں۔ اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھٹہ مالکان نے قیمتوں کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں۔ ایک ہزار اول اینٹ 21 ہزار جبکہ دوم اینٹ 18 ہزار روپے میں دستیاب ہے ۔