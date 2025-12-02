صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل: اسسٹنٹ کمشنر کی زیرِ نگرانی ریونیو خدمت کچہری

  • فیصل آباد
پیرمحل: اسسٹنٹ کمشنر کی زیرِ نگرانی ریونیو خدمت کچہری

پیرمحل (نمائندہ دنیا )وقاص ظفر، اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل کی زیرِ نگرانی اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائلین کے مسائل سنے گئے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے ۔

بورڈ آف ریونیو پنجاب اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے احکامات پر تحصیل پیرمحل کمپلیکس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیلدار محمد پرویز، نائب تحصیلدار، مہر بابر سلطان نوناری صدر انجمن پٹواریاں، شبیر شاہ پٹواری، میاں غلام حسین کاٹھیہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ، سنٹر انچارج اراضی ریکارڈ سنٹر محمد کامران لینڈ ریونیو آفیسر، گرداور، اور پٹواریاں عملہ محکمہ مال نے شرکت کی۔

