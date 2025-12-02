صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ: ضلعی سطح پر سٹیم مقابلے کا انعقاد

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام سی ای او ایجوکیشن راحیلہ جمیل کی نگرانی میں سرکاری سکولوں کے طلباء و طالبات کے لیے ضلعی سطح پر سٹیم مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔

طلباکے تیار کردہ ماڈلز میں جدید ٹیکنالوجی اور فنون لطیفہ کے عملی استعمال کی جھلک نمایاں تھی۔ ڈپٹی کمشنر عمر میلہ مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے اور انہوں نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ فرسٹ پوزیشن کے لیے 30 ہزار روپے ، سیکنڈ 20 ہزار اور تھرڈ 10 ہزار روپے نقد انعامات دیے گئے ۔

 

