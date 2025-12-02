صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:کوڑا جلانے سے شہری صحت متاثر،آلودگی میں اضافہ

  • فیصل آباد
چناب نگر:کوڑا جلانے سے شہری صحت متاثر،آلودگی میں اضافہ

چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے ، جس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ شہریوں کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔شہرمیں کوڑا جلانے کے مناظر عام ہو گئے ہیں، جہاں دھواں حکومتی احکامات اور ماحولیاتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے ۔

علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے عملے کی غفلت کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ۔ صفائی کے بعد کوڑا ٹھکانے لگانے کی بجائے اسے آگ لگا دی جاتی ہے ، جس سے فضا میں دھواں بلند ہوتا ہے اور سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے ۔شہریوں نے محکمہ ماحولیات اور دیگر سرکاری اداروں کی بے حسی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سموگ میں اضافے کے ذمہ دار عوامل کی روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے ۔ ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کوڑا جلانے کا یہ عمل سموگ میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے انتظامیہ متعلقہ محکمے کی غفلت کا نوٹس لے اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

