خریداری کیلئے مارکیٹ آیا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کے لئے مارکیٹ آیا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے انارکلی بازار میں خریداری کے لئے آیا زبیر نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
