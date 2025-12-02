صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کے قبضے سے بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے حوالات پہنچادیا گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقے چک نمبر 476 گ ب کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران شرافت علی نامی شہری کو روک کر چیک کیا۔ جس کے قبضے سے بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہوا۔

