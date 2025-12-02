سکیورٹی کا مناسب انتظام نہ کرنے پر دکاندار گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکیورٹی کا مناسب انتظام نہ کرنے پر دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے چیک کیا۔ نجی دکان پر نہ تو سکیورٹی گارڈ تعینات پایا گیا اور نہ ہی سی سی ٹی وی کیمروں کی مانیٹرنگ کا انتظام موجود تھا۔ دکاندار کو گرفتار کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔
