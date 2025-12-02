صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے 8مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے آٹھ مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے آٹھ مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کرلیا۔ جو بھیک مانگتے ہوئے اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے ۔ جن کیخلاف واقعات کی مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

