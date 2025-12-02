ریسکیو1122 کا 13 ہزار سے زائد ایمرجنسیز پر رسپانس
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ریسکیو1122 فیصل آباد کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس سینٹرل ریسکیو سٹیشن پر منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام واہلہ نے کی۔
اجلاس میں ایمرجنسی آفیسر (آپریشنز) غلام شبیر، ریسکیو اور سیفٹی آفیسرز سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔کنٹرول روم انچارج نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ماہِ نومبر میں کنٹرول روم کو 13,380 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں۔ بروقت رسپانس کے ذریعے 2,913 روڈ ایکسیڈنٹس، 9,189 میڈیکل ایمرجنسیز، 135 آگ لگنے ، 206 کرائم، 8 ڈوبنے ، 5 عمارت گرنے اور 842 دیگر متفرق ایمرجنسیز پر فوری کارروائی کی گئی۔آگ لگنے کے واقعات کے دوران فوری کارروائی کے ذریعے تقریباً 24 کروڑ روپے سے زائد کی املاک کو نقصان سے بچایا گیا۔ انسانی خدمت کے علاوہ 82 کالز پر درختوں میں پھنسے پرندوں اور مختلف جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔مختلف ایمرجنسیز کے دوران مجموعی طور پر 14,465 متاثرین کو ریسکیو کیا گیا، جن میں سے 7,675 افراد کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ 5,167 افراد کو طبی امداد کے بعد ضلع کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے دوران 36 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے ۔