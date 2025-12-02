صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری کرلئے گئے ۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 133 رب کے رہائشی احمد نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر رات کی تاریکی میں اس کی حویلی میں داخل ہو کر لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر اور دیگر سامان چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیاہے ۔

