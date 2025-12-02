حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری کرلئے گئے ۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 133 رب کے رہائشی احمد نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر رات کی تاریکی میں اس کی حویلی میں داخل ہو کر لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر اور دیگر سامان چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیاہے ۔
حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری کرلئے گئے ۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 133 رب کے رہائشی احمد نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر رات کی تاریکی میں اس کی حویلی میں داخل ہو کر لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر اور دیگر سامان چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیاہے ۔