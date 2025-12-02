صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والا گرفتار

  • فیصل آباد
مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والا گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس