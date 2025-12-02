مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔
مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین شاہراہ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔